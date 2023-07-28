نتيجة الثانوية العامة 2023 في محافظة المنوفية.. روابط الحصول عليها

يترقب الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور، نتيجة الثانوية العامة 2023 بمحافظة المنوفية بالاسم ورقم الجلوس، للقسمين العلمي والأدبي، والذي من المقر الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، وفق تصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث سيتم اعتمادها وإعلان النتيجة في مؤتمر صحفي، وإعلان الأوائل على مستوي الجمهورية.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالمنوفية

وقال محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، إن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس ستكون متاحة للقسمين العلمي والأدبي عبر موقع وزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها من وزير التعليم مباشرة.

طرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالمنوفية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن نتيجة الثانوية العامة 2023 في محافظة المنوفية ستكون متاحة بكل تفاصيلها بعد يومين على مستوى مدارس المحافظة بعد تسلمها من وزارة التربية والتعليم عقب اعتماد النتيجة من الوزير، حيث يتم تسليمها إلى المديريات ومنها إلى الإدارات التعليمية والتي بدورها تقوم بتسليمها إلى الطالب.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية العامة

ويستطيع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 المنوفية من خلال الخدمة التي توفرها «الوطن» للحصول على النتيجة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تكون متاحة بالاسم ورقم الجلوس والمجموع.