يترقب أولياء الأمور وطلاب الثانوية الأزهرية توقعات تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنين، وخصوصاً بعد اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية رسمياً أمس الخميس، وإعلان أوائل القسمين «العلمي، والأدبي»، وقرب فتح باب تنسيق القبول بالجامعات للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنين

وحول تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنين لهذا العام الدراسي 2023 - 2024، ذكرت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، أنّ تنسيق هذا العام سيكون قريب من تنسيق العام الماضي الذي جاءت نتيجة القبول بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بحد أدنى 397 درجة انتظام، و383 انتساب لشعبة علمي، وحد أدنى 354 انتظام، و315 درجة لشعبة أدبي، لقسم «اللغة العربية»، وحد أدنى 366 درجة انتظام و353 انتساب لشعبة علمي، و367 انتظام و315 انتساب لشعبة أدبي لقسم «الدراسات الإسلامية»، وحد أدنى 326 درجة انتظام و350 انتساب لشعبة علمي، و362 انتظام و315 انتساب لشعبة أدبي لقسم «الدراسات الإسلامية»، وهي النتيجة التي من المتوقع أنّ تكون نتيجة هذا العام قريبة منها بعد الإعلان المرتقب عن نتيجة التنسيق.

عنوان كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنين

ويقع عنوان كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ (بنين) بشارع المدارس، متفرع من شارع مسجد إبراهيم الدسوقي، بمدينة دسوق، بمحافظة كفر الشيخ.

مصروفات كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنين

وتبلغ مصروفات كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنين حوالي 570.5 جنيه لطلاب الانتظام «مستجد»، و770.5 جنيه لطلاب الانتساب.

يذكر أنّ كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنين، هي كلية تابعة لجامعة الأزهر بمدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، وأُنشئت في عام 1994، وتضم 3 أقسام يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الالتحاق بها، وهي أقسام «اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة الإسلامية».