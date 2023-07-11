المشدد 4 سنوات للمتهم بسرقة فتاة في بولاق الدكرور

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عاطلا لإدانته بسرقة فتاة في الطريق العام بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بالسجن المشدد 4 سنوات ومصادرة السلاح المضبوط «مطواة» وإلزامه المصاريف الجنائية.

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم «باسم. ص»، أنّه في مايو 2022 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، سرق المتهم المجني عليها بالإكراه تحت تهديد السلاح، وحصل على متعلقاتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم استوقف المجني عليها في دائرة القسم وأشهر في وجهها سلاح أبيض «مطواة» وتحصل منها على متعلقاتها الشخصية وفر هاربا من مكان الواقعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية، أنّ المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض «مطواة» مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.