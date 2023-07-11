مصرع شخص سقط من الطابق السابع في بولاق الدكرور

لقي شخص مصرعه، إثر اختلال توازنه وسقوطه من الطابق السابع، أثناء وقوفه أعلى سطح منزل، ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

سقوط شخص من سطح منزل

وتلقى اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من العقيد محمد الصغير، مفتش مباحث بولاق الدكرور، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بسقوط شخص من علو ووفاته في الحال، وعلى الفور انتقل الرائد أيمن السكوري معاون أول المباحث والقوة المرافقة له لمكان الحادث.

نقل الجثمان إلى المشرحة

وبالانتقال والفحص، تبين أن العقار من 7 طوابق، وأن الجثمان لشخص عمره 65 سنة، وبسؤال زوجته وأولاده أفادوا أنه كان دائم الجلوس أعلى السطوح، ولم يتهموا أحدا بشيء.

ونُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأحاله الرائد أحمد مندور معاون المباحث إلى النيابة العامة، والتي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.