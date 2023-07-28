تتجه أعين طالبات الأزهر الشريف وتترقب نتيجة الإعلان عن تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالزقازيق بنات، التي تقع خلف مقر قوات الأمن بالقرب من موقف قرية تل حوين بالزقازيق.

تقدم «الوطن» خلال سطور التقرير التالية توقعات تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالزقازيق بنات، للعام الجاري 2023 وفقا لتنسيق العام الماضي 2022 التي تم الإعلان عنها مسبقا.

توقعات تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالزقازيق بنات

وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الزقازيق أصول الدين انتساب سجلت 384 درجة، بينما سجلت الدراسات الإسلامية والعربية بنات الزقازيق أصول الدين انتظام 466 درجة.

فيما جاء تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الزقازيق الشريعة الإسلامية انتساب 370 درجة، فيما سجل تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الزقازيق الشريعة الإسلامية انتظام 451 درجة.

تنسيق الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالزقازيق اللغة العربية انتساب 338 درجة فيما سجل تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الزقازيق اللغة العربية انتظام 437 درجة.

تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالزقازيق

ويترقب طلاب الثانوية الأزهرية توقعات تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالزقازيق بنات للتقديم والالتحاق بالكلية لبدء عام دراسي جديد.