تترقب الطالبات إعلان توقعات تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنات، أملا في حسم مصيرهم الدراسي، تقدم «الوطن»، توقعات تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر في محافظة كفر الشيخ بنات، للعام الماضي 2022 على النحو التالي.

توقعات تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنات

جاء تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنات العام الماضي، شعبة الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ بنات، حد أدنى 419 درجة لطلاب انتظام، و348 درجة لطلاب انتساب لشعبة علمي، بينما بلغ 419 درجة انتظام، و315 انتساب لشعبة أدبي.

كما جاءت شعبة أصول الدين، كحد أدنى 438 درجة انتظام، و340 درجة انتساب لشعبة علمي، و413 درجة انتظام، و319 درجة انتساب لشعبة أدبي.

مصروفات كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنات

كما جاءت مصروفات كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بكفر الشيخ بنات، بالعام الماضي، طبقاً لكود المادة بواقع 450 جنيه للكتاب الإلكتروني من العام الدراسي المنقضي 2022 لطلاب كلية الدراسات الإسلامية بنات.