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نبيلة عبيد تشيد بالعرض المسرحي «تشارلي»: اتقان في الأداء من جميع الممثلين

كتب:

ياسمين محمود
07:10 م | الجمعة 28 يوليو 2023
نبيلة عبيد

نبيلة عبيد

أشادت الفنانة نبيلة عبيد، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بالعرض المسرحي تشارلي بعدما حرصت على حضوره أمس. 

نبيلة عبيد: حالة من الإبهار جوه العمل

ونشرت نبيلة عبيد مجموعة صور لها خلال مشاهدة العرض وعلقت عليه قائلة: استمتعت بالأمس بمشاهدة العمل المسرحي الرائع «تشارلي» عن قصة حياة الفنان العظيم تشارلي شابلن واللي صاغها مسرحيا صديقي العزيز الكاتب والشاعر الكبير مدحت العدل، حالة من الإبهار جوه العمل واتقان في الأداء من جميع الممثلين، محمد فهيم إيه الروعة دي في تقمص وتجسيد الشخصية وكمان أيمن الشيوي ونور قدري وداليا الجندي وعماد إسماعيل وطبعا المخرج الرائع أحمد البوهي».

وتابعت: «ولا أنسى مصممة الأزياء ريم العدل ومن وضع الموسيقى للمسرحية ومن من منح الفرصة لهذا العمل الفني الممتع في خروجه إلى النور المنتج أحمد فهمي، شكرا جزيلا لهم جميعا».

العرض المسرحي تشارلي 

ويشارك في بطولة العرض المسرحي تشارلي محمد فهيم، أيمن الشيوي، نور قدري، داليا الجندي، روان الغاب، المطرب هاني مصطفى.

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