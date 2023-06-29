موعد عرض مسرحية «تشارلي» بعد العودة إلى القاهرة

أعرب الفنان محمد فهيم عن سعادته الكبيرة بردود الفعل على أعماله الأخيرة سواء في الدراما والمسرح، لافتا إلى أن ردود الفعل كانت مبشرة.

وعن مسرحية «تشارلي»، قال إنهم انتهوا من العرض في السعودية ومن المقرر العودة للعرض في القاهرة منتصف شهر يوليو المقبل، متمنيا استمرار النجاح المحقق في الفترة الماضية سواء في مصر أو خارج مصر.

تشارلي شابلن أيقونة الفن

وأشار فهيم في تصريحات لــ«الوطن»، إلى أن تشارلي شابلن، من أيقونات الفن، ويحبه بشكل كبير وكان يتمنى منذ صغره أن يجسد دوره في يوم من الأيام.

ويشارك في بطولة المسرحية محمد فهيم، أيمن الشيوي، نور قدري، داليا الجندي، روان الغاب، المطرب هاني مصطفى.

آخر أعمال محمد فهيم في رمضان

يذكر أن آخر أعمال محمد فهيم في رمضان الماضي مسلسل «عملة نادرة» ويشارك في بطولته كل من نيللي كريم، هشام عاشور، أحمد عيد، جمال سليمان، جومانا مراد، علي الطيب، مريم الخشت ومن تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل.