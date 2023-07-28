طريقة التسجيل في بوابة مصر الرقمية.. 160 خدمة احصل عليها من بيتك

يتساءل بعض المواطنين عن يوم عمل بعض موظفي الحكومة من المنزل، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء، بدء العمل بنظام الأون لاين «من المنزل» للموظفين ببعض المصالح الحكومية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين، بهدف تخفيف الأحمال، ولا يعلم الكثير أن هناك نحو 160 خدمة حكومية يستطيع المواطن الحصول عليها عبر منصة مصر الرقمية دون الخروج من المنزل.

خدمات مصر الرقمية

وبحسب ما أعلنته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فأن هناك مجموعة كبيرة من الخدمات التي يمكن أن يحصل عليها المواطن أبرزها: خدمات التموين وخدمات الأحوال المدنية وخدمات المركبات، والتوثيق، والسجل التجاري، الشهر العقاري، والضرائب العقارية، وخدمات المحاكم والقضايا، والتأمين الاجتماعي، الصحة الرقمية.

مزايا منصة مصر الرقمية

وقال المهندس محمد الحارثي خبير الاتصالات والإعلام الرقمي، إن ما يميز مصر الرقمية توفير والجهد على المواطنين، كما يعمل على تقليل الزحام في مختلف المكاتب الحكومية، مشيرًا إلى أن هناك عددا كبيرا من الخدمات لا تتطلب الذهاب إلى مقر الجهة الحكومية إلا إذا كانت الخدمة تتطلب التوقيع أو التحقق من الأهلية - مثل خدمة إصدار التوكيلات.

وتابع الحارثى لـ«الوطن»، أن كل الخدمات الموجودة على منصة مصر الرقمية مرف بها فيديو توضيحي لمعرفة خطوات التقديم على الخدمة وطريقة الحصول عليها ومعرفة الوقت المطلوب لتنفيذ المعاملة من خلال آخر خطوة في كل خدمة، وجود خدمة مجانية لاستقبال الرسائل النصية والإشعارات عند استكمال الطلب.

التسجيل في بوابة مصر الرقمية

وأشار «الحارثي» إلى أنه للحصول على خدمات مصر الرقمية يجب أولا إنشاء حساب على المنصة، إذ يتطلب الأمر إدخال الرقم القومي واسم الوالدة، وإدخال رقم الموبايل، ثم إدخال كود تفعيل الحساب المرسل على الهاتف، وإدخال البريد الإلكتروني وإنشاء كلمة مرور جديدة، وإدخال رقم المصنع الموجود على البطاقة.