خدمات بطاقة التموين من المنزل.. بوابة مصر الرقمية هتوفر عليك المشوار

«استفد بجميع خدمات التموين من مكانك» شعار ترفعة منصة مصر الرقمية لتوفير جميع الخدمات الحكومية وإنجازها من المنزل بضغطة زر واحدة، دون تحمل عناء الذهاب إلى المقرات الحكومية والانتظار في طابور لإنجاز هذه المهام، حيت تتيحها إلكترونيا في إطار التحول الرقمي.

إنجاز الخدمات الحكومية عبر بوابة مصر الرقمية

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تفاصيل خدمات التموين التي يمكن إنجازها من المنزل إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقيمية.

خدمات التموين المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية

تتيح بوابة مصر الرقمية عدة خدمات تموينية على النحو التالي:

- تفعيل بطاقة تموين.

- إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين.

- إصدار بطاقة تموين جديدة.

- نقل من محافظة إلى أخرى.

- فصل نفسي.

- ضم أفراد أسرتي.

- الاستعلام عن صرف السلع التموينية.

- إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا.

- إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط.

- إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا.

- إيقاف نفسي من على بطاقة تموينية.

- إيقاف بطاقة تموينية.

- إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.

التسهيل على المواطنين

وتقدم بوابة مصر الرقمية خدمات مختلفة للتسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والمجهود، في إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي وإنجاز مختلف الخدمات إلكترونيا.