49 خدمة مهمة تقدمها منصة مصر الرقمية للمواطنين.. «هتوفر وقتك ومجهودك»

تتيح منصة مصر الرقمية من خلال موقعها الإلكتروني تقديم الكثير من الخدمات المهمة للمواطنيين، في إطار خطة التحول الرقمي، ما يوفر عليهم الكثير من الوقت والمجهود في الوقوف في المصالح الحكومية.

49 خدمة مهمة للمواطنيين على منصة مصر الرقمية

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» 49 خدمة مهمة للمواطنيين على منصة مصر الرقمية وذلك من خلال الرابط .

خدمات التوثيق

وتلك الخدمات هى المتعلقة بالتوثيق وتتضمن خدمات، وتحرير توكيل عام قضايا بنفسه، وإقرار بالشطب بنفسه، وإقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية، وإقرار رسمي بنفسه، وتوكيل رسمي شامل، وتوكيل في الأمور الزوجية، وأكتب محررك، وحجز ميعاد، وخدمات معاملاتي المميكنة، و الاستعلام عن سريان محرر مميكن، وتحرير توكيل عام رسمي، وتحرير إقرار تصحيح محرر موثق.

كما تقدم خدمة الاستعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة، وتوكيل عام رسمي بصفة، أو توكيل شامل بنوك عام بصفة، وإقرار بالشطب بصفة، وإقرار تصحيح محرر موثق بصفة، وإقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية بصفة، وإقرار رسمي بصفة، وتوكيل عام قضايا، وتوكيل فى الأمور الزوجية بصفة.

خدمات الحالة الشخصية

كما تقدم خدمات الحالة الشخصية والتى تتضمن استخراج صورة رسمية من وثيقة زواج، أو وثيقة تصادق، أو وثيقة مراجعة، أو وثيقة زواج غير مسلمين، أو وثيقة طلاق، أو وثيقة طلاق.

خدمات المركبات

كما تقدم الخدمات المتعلقة بالمركبات والتي تتضمن سداد المخالفات، بدل فاقد رخصة سيارة، تحرير توكيل بيع سيارة،، التأكد من صحة بيانات سيارة، سداد مخالفات سيارة لمالك آخر، توكيل بيع دراجة نارية، تحرير توثيق عقد بيع سيارة، استعلام عن مخالفات رخصة سيارة، التظلم على مخالفات رخص المركبات، وتوثيق عقد بيع دراجة نارية، بالإضافة الى توكيل إدارة دراجة نارية، بدل تالف رخصة سيارة، تجديد رخصة السيارة، تحرير توكيل إدارة سيارة.

خدمات الشهر العقاري

بالإضافة الى خدمات الشهر العقاري والتي تتضمن، استخراج صورة من كتاب دوري، وتقديم خدمة استخراج شهادة تصرفات عقارية، كما يمكن استخراج صورة من منشور فني، أو صورة من عقد مشهر، أو صورة من منشور مالي، وترجمة عقد مشهر.

خدمات التراخيص

بالإضافة الى الخدمات التى تتعلق باستخراج الرخص ومنها خدمة الإستعلام عن مخالفات رخص القيادة، وتقديم تظلم على مخالفات رخص القيادة، إصدار بدل فاقد رخصة قيادة، كما يمكن سداد مخالفات رخص القيادة، وإصدار بدل تالف رخصة قيادة.

كما تقدم خدمات متعلقة بالمحاكم، وهي إقامة دعوى مدنية، وتسجيل محامى.

الأحوال المدنية

بالإضافة الى الخدمات المتعلقة بالأحوال المدنية والتى تتضمن بدل تالف بطاقة الرقم القومي، شهادة الميلاد، ويمكن من خلال منصة مصر الرقمية إستخراج قسيمة زواج ممكينة، وقسيمة طلاق و شهادة ميلاد وشهادة وفاة وإستخراج بدل فاقد بطاقة الرقم القومي.

خدمات القضايا

كما تقدم خدمات القضايا والتى تتضمن الإستعلام عن بيانات دعوى، الإستعلام عن حدوث إستئناف، الاستعلام عن رول دعوى، بالإضافة الى الإستعلام عن المطالبات.