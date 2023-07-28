نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وأسماء الأوائل.. اعرفها فور اعتمادها

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مؤتمر الثانوية العامة، الذي يعلن فيه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، اعتماد النتيجة رسميا، وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2023. وينتظر الطلاب إعلان النتيجة حتى يستطيعون الحصول عليها من المواقع التي توفرها، ومن أبرزها مواقع بوابة «الوطن»، التي توفر نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وأسماء الأوائل للطلاب فور اعتمادها.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه وبعد الانتهاء من تصحيح إجابات الطلاب الخاصة بالامتحانات، والانتهاء من مراجعتها أيضا؛ من المتوقع عقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن اعتمادها رسميا بداية الأسبوع المقبل.

ونوضح من خلال هذا التقرير نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وأسماء الأوائل وخطوات الحصول عليها، كالتالي:

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس وأسماء الأوائل

وتوفر بوابة «الوطن» للطلاب فرصة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها، سواء نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس أو بالاسم، كالتالي:

- يبدأ الطالب بالدخول على اللينك الخاص بـ«نتيجة الثانوية العامة 2023».

- وبعدها يتم إدخال الاسم الرباعي الخاص بالطالب.

- ثم يتم بعدها إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- ثم اختيار الشعبة الخاصة بالطالب.

- وبعد ذلك يختار الطالب المحافظة التي يتبع لها الطالب.

- ثم يتم إدخال البريد الإلكتروني الخاص به.

- وبعد ذلك يقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالطالب والضغط على تسجيل حتى يحصل على النتيجة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم.