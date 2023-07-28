موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات والمجموع في المدارس

يترقب طلاب الثانوية العامة موعد إعلان النتيجة بالدرجات والمجموع في المدارس وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية مواعيد نتيجة الثانوية العامة.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

ومن المنتظر أن يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا الأسبوع المقبل لاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 رسميًا، وإعلان نسبة النجاح والمؤشرات وشرائح المجاميع وأيضا أسماء أوائل الثانوية العامة لهذا العام في الشعبتين (علمي - أدبي)، على أن يتم بعدها إعلان النتيجة رسميًا.

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر «الوطن»

ويمكن لطلاب الشعبتين الأدبي والعلمي الدخول للحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الوطن والتي توفره مجاناً وذلك عبر الخطوات التالية :

- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع «الوطن».

- كتابة الاسم رباعي بشكل صحيح.

- كتابة رقم جلوس الطالب والتأكد من صحته.

- كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

- كتابة رقم الهاتف.

- النقر على «سجل».

- ستظهر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالدرجات الكاملة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع الوزارة

يُشار الي أن وزارة إعلان نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس الدور الأول 2023 عبر موقعها الرسمي «بوابة مركز المعلومات» بعد اعتمادها، ويمكن الاستعلام عليها من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- الضغط على مركز المعلومات.

- الضغط على نتيجة الثانوية العامة 2023.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- الضغط على حفظ.