ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، إذ يترقب الطلاب إعلان أسماء الأوائل والتي يتبعها إتاحة النتيجة على المواقع التي توفرها لجمبع الطلاب، ويرغب العديد منهم في معرفة الموعد الخاص بإعلانها، حتى يتمكنوا من الاستعداد لدخول الكلية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، والتي يتم تحديدها وفق المجموع الذي حصل عليه كل طالب، ما يجعلهم يبحثون عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم على موقع الوطن الآن.

ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 مع بداية الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من مؤتمر الثانوية العامة الذي تستعد له وظارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيادة الدكتور رضا حجازي، ونوضح من خلال هذا التقرير نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس برقم الجلوس والاسم على موقع الوطن الآن، والتي جاءت كالتالي:

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس والاسم على موقع الوطن الآن

وتتيح بوابة «الوطن» للطلاب فرصة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 فور ظهورها، سواء نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس أو بالاسم، كالتالي:

- الدخول على اللينك الخاص بنتيجة الصف الثالث الثانوي 2023.

- إدخال الاسم الرباعي الخاص بالطالب.

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- اختيار الشعبة الخاصة بالطالب.

- يتم اختيار الطالب المحافظة التي يتبع لها الطالب.

- إدخال البريد الإلكتروني الخاص به.

- وبعد ذلك يقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالطالب والضغط على تسجيل حتى يحصل على النتيجة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم.