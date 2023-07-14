الفنانة ميمي جمال: سعيدة بتكريمي من مهرجان الزمن الجميل في لبنان

قالت الفنانة ميمي جمال، إنَّها سعيدة بالتكريم الذي حصلت عليه مؤخراً بمهرجان «الزمن الجميل» الذي أقيم في لبنان، واصفةً إياه بأنه «زي حد بيطبطب على كتفك عشان يقولك شكراً على المشوار الطويل اللي تعبت فيه».

ميمي جمال: التكريم لا يرتبط بعمر معين للفنان

وأضافت «جمال» خلال استضافتها ببرنامج «معكم منى الشاذلي» تقديم الإعلامية منى الشاذلي على شاشة «قناة cbc»، أنَّها كانت تشعر بسعادة كبيرة بالتكريم من مهرجان الزمن الجميل بلبنان الذي ترى أنه لا يرتبط بعمر معين للفنان، ومن الممكن أن يتلقاه في أي وقت.

ابتعدت عن الفن 6 سنوات

وتابعت الفنانة ميمي جمال، خلال حديثها عن زوجها الفنان الراحل حسن مصطفى قائلةً: «قضيت معه 40 عاماً كزوجين وبعد رحيله عن الحياة لم أستطع العودة للعمل وأنقطعت عن الفن 6 سنوات وعدت مرة أخرى للتمثيل بعد زواج بناتي الاتنين وشعوري بالوحدة».