أستاذ علوم سياسية: علاقات أفريقيا وروسيا متجذرة وتعود لحقبة الاتحاد السوفيتي

أكد محمد سي بشير، أستاذ العلوم السياسية، أن الجزائر والاتحاد السوفيتي السابق، كان لديهما العديد من المشاريع المشتركة والعلاقات المتينة، لافتًا إلى أن الجزائر كانت تستورد أسلحتها من الاتحاد السوفييتي واستمر الأمر لسنوات طويلة.

العلاقات بين الجزائر والاتحاد السوفيتي

وقال «بشير»، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الجمعة: «قامت الجزائر بالعديد من التوسعات مع الجانب السوفيتي سابقًا بخلاف الأسلحة، لتقرر أن تفتح مجالًا لملف الطاقة بينهما»، معربًا عن أمله بفتح العديد من الآفاق بزيارة الرئيس الجزائري على رأس الوفود المشاركة في القمة الإفريقية الروسية والمُنعقِدة في مدينة سان بطرسبرج.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن الاقتصاد الروسي ليس متنوعًا، ومشاركته مع القارة الإفريقية، ستكون خطوة جيدة لكل الأطراف.