تفاصيل حرائق الجزائر.. تسببت في مصرع 34 شخصا وإجلاء 1500 آخرين

موجة حر شديدة ضربت عدة مدن في الجزائر وتسببت في اندلاع حرائق الغابات ومقتل عشرات الأشخاص وإصابة جرحى وتشرد آلاف الأشخاص فضلاً عن خسائر مادية فادحة، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز البريطانية».

أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن حرائق الغابات تسببت في مصرع 34 شخصا بينهم 10 من أفراد الجيش الموجودين في ولاية بجاية شرق العاصمة الجزائرية، وذلك بسبب قوة الرياح التي تسببت في تغير اتجاه النيران إلى موقع العسكريين.

كما أوضحت صحف جزائرية، أن أغلبية الضحايا المدنيين كانوا في بلدة توجة غرب ولاية بجاية، منها عائلة مكونة من 6 أفراد «الأب والأم و4 أولاد بينهم رضيع»، حيث كانوا يحاولون الفرار علي متن مركبتهم بعدما حاصرتهم النيران.

وانتشرت الحرائق في 11 ولاية، ووصلت عددها 35 حريقا، وساهم نحو 8 آلاف عنصر عسكري وأمني بالإضافة إلى الخدمة المدنية في محاولة إخماد الحرائق عن طريق 529 آلية إطفاء، كما استعانت السلطات بطائرات من طراز «بي إي 200».

