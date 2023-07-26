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تفاصيل حرائق الجزائر.. تسببت في مصرع 34 شخصا وإجلاء 1500 آخرين

كتب:

أحمد عادل موسى
09:01 ص | الأربعاء 26 يوليو 2023
جانب من حرائق الجزائر

جانب من حرائق الجزائر

موجة حر شديدة ضربت عدة مدن في الجزائر وتسببت في اندلاع حرائق الغابات ومقتل عشرات الأشخاص وإصابة جرحى وتشرد آلاف الأشخاص فضلاً عن خسائر مادية فادحة، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز البريطانية».

حرائق الغابات في الجزائر

أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن حرائق الغابات تسببت في مصرع 34 شخصا بينهم 10 من أفراد الجيش الموجودين في ولاية بجاية شرق العاصمة الجزائرية، وذلك بسبب قوة الرياح التي تسببت في تغير اتجاه النيران إلى موقع العسكريين.

كما أوضحت صحف جزائرية، أن أغلبية الضحايا المدنيين كانوا في بلدة توجة غرب ولاية بجاية، منها عائلة مكونة من 6 أفراد «الأب والأم و4 أولاد بينهم رضيع»، حيث كانوا يحاولون الفرار علي متن مركبتهم بعدما حاصرتهم النيران.

وانتشرت الحرائق في 11 ولاية، ووصلت عددها 35 حريقا، وساهم نحو 8 آلاف عنصر عسكري وأمني بالإضافة إلى الخدمة المدنية في محاولة إخماد الحرائق عن طريق 529 آلية إطفاء، كما استعانت السلطات بطائرات من طراز «بي إي 200».

إطفاء الحرائق في الجزائر

ووفق الشبكة، فجرى استخدام 6 قاذفات مياه، و12 طائرة التي تحمل 12 ألف لتر بواسطة الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي، موضحة أن جميع الحرائق توجد في ولايات شرق ووسط البلاد وولاية بجاية والبويرة وجيجيل كانت الأوسع علي الإطلاق، والرياح كانت العامل الرئيسي في انتشار الحرائق.

ووفق شبكة «سكاي نيوز البريطانية»، فتسببت الحرائق في إجلاء نحو 1500 شخص تاركين منازلهم، بعد أن وصلت درجة الحرارة إلى 45 درجة مئوية في ولاية بجاية وفر السكان إلى شواطئها المطلة علي البحر المتوسط هرب من درجات الحرارة المرتفعة.

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