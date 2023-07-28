يتطلع الكثير من الطالبات الحاصلات على شهادة الثانوية الأزهرية 2023 إلى معرفة تنسيق توقعات تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بسوهاج بنات، خاصة بعد إعلان النتيجة، حتى يتمكنوا من ترتيب أولوياتهن، والاختيار من بين الكليات المتاحة.

تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بسوهاج بنات

توقعات تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بسوهاج (بنات)، تستعرضه «الوطن» في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة من خلال السطور التالية، وفقا لما تم إعلانه من قبل جامعة الأزهر العام الماضي، والتي جاءت كالتالي:

تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية شعبة الشريعة الإسلامية

وحددت شعبة الشريعة الإسلامية كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بسوهاج، تنسيق القبول بمجموع بحد أدنى 325 درجة انتظام، و397 درجة انتساب لشعبة علمي، و415 درجة انتظام و364 درجة انتساب لشعبة أدبي.

تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية شعبة اللغة العربية

وتقبل شعبة اللغة العربية، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر «بنات» الطالبات الحاصلات على مجموع درجات بحد أدنى 325 درجة انتظام، و475 درجة انتساب لشعبة علمي، وحد أدنى 407 درجات انتظام، و342 درجة لشعبة أدبي.

شعبة أصول الدين بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بسوهاج

واستقبلت شعبة أصول الدين الطالبات الحاصلات على مجموع بحد أدنى 349 درجة انتظام و325 درجة انتساب لشعبة علمي، و399 درجة انتظام و351 درجة انتساب لشعبة أدبي.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات في سوهاج

وجاءت الأوراق المطلوبة للالتحاق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات في سوهاج كالتالي:

- تقديم ورقة الترشح التي تُعلن من خلال رابط نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 فور ظهورها.

- 4 صور من شهادة الثانوية.- 6 صور من بطاقة الرقم القومي.

- شهادة ميلاد أصلية.

- 8 صور مقاس 4×6 يكتب عليها اسم الطالب.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.