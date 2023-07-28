«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع مؤشرات وول ستريت مدعومة ببيانات التضخم الأمريكية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن المؤشرات الرئيسية في وول ستريت ارتفعت اليوم، بعدما أظهرت البيانات الأمريكية تراجع الضغوط التضخمية ما يغذي الآمال في اقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» من إنهاء دورة التشديد النقدي، في حين قفزت أسهم شركات الرقائق بعد إعلان إنتل أرباحها الفصلية.

ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 160.77 نقطة أو 0.46% عند الفتح إلى 35443.49 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد أند بورز 500 مرتفعًا 28.34 نقطة أو 0.62% إلى 4565.75 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 149.72 نقطة أو 1.07% إلى 14199.83 نقطة عند الفتح.