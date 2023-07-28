اقرأ غدا في عدد «الوطن».. الحوار الوطني «معا نواجه التحدي» (ملف خاص)

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولي

«الوطن» ترصد حصاد 4 أسابيع من المناقشات و50 جلسة حوار.. كل القضايا مطروحة بلا خطوط حمراء

القمة الروسية الأفريقية

السيسي: مصر رائدة فى انتهاج مسار سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل، وملتزمون بجهود تعميق شراكتنا الاستراتيجية

دول القارة الأفريقية تواجه تحديات ضخمة تهدد محددات أمنها وحقوق الأجيال القادمة.. معا نواجه التحدي

المحور السياسي: «النظام الانتخابي».. آراء متنوعة بين «المطلق والنسبى».. ومطالبات بوجود فلسفة للتعريفات الخاصة بالتمثيل الإيجابى للعمال والفلاحين

«القضاء على التمييز».. إنشاء مفوضية لحقوق الإنسان والحفاظ على الحريات.. وإدراج مادة خاصة بالتعاونيات فى التعليم.. واقتراح بتعديل قانونها

حملة لحماية مرضى «الكلى» فى محافظات التأمين الصحى

«الصحة» تطالب المواطنين بالكشف عن الالتهاب الكبدى «B».. وتحذر من خطورة سرطان الرحم

المحور المجتمعى: «الوصاية والهوية».. تسريع إجراءات صرف أموال القُصَّر.. وضرورة نقل الوصاية إلى الأم مباشرة بعد وفاة الأب أو غيابه.. وحماية اللغة العربية

«الرعاية الصحية».. إشراك القطاع الخاص والمنظمات بـ«التأمين الشامل» وتطوير السياحة العلاجية.. وإنشاء مكاتب استشارية لذوى الهمم

هيئة الأرصاد: اليوم.. انكسار «الحرارة» والقاهرة تسجل 36 درجة

«إيمان»: عدم التعرض للشمس وارتداء الملابس القطنية

ساعتان من الغناء الأصيل

«سعد» يضىء ليالى مهرجان «العلمين».. ويُهدى شقيقه «بحبك يا صاحبى»

رقص مع الجمهور على الأغانى الجديدة.. ومؤمن زكريا مفاجأة الحفل

الصفحة الثانية

السيسي: مصر رائدة فى انتهاج مسار سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل.. وصياغة حلول مستدامة للصراعات القائمة

الرئيس أمام القمة الروسية - الأفريقية: رؤيتنا أن دول أفريقيا ذات سيادة مستقلة.. وملتزمون بالانخراط بشكل جاد فى تعميق شراكتنا الاستراتيجية

أفريقيا تواجه تحديات ضخمة تهدّد محددات أمنها وحقوق الأجيال القادمة

ويجب أخذ احتياجات الدول النامية ووجود صوت أفريقى مؤثر وفعال فى الاعتبار

حول أزمة انقطاع الكهرباء ومواجهتها

الصفحة الثالثة

«الوطن» ترصد حصاد 4 أسابيع من المناقشات و50 جلسة حوار.. كل القضايا مطروحة بلا خطوط حمراء

معا نواجه التحدي

قضايا الأسبوع الخامس

توصيات فى المحاور الثلاثة

الصفحة الرابعة

كل الأصوات مسموعة

«النظام الانتخابى».. مناقشات لاختيار النموذج الأفضل وآراء متنوعة بين «المطلق والنسبى»

«رشوان»: الحوار منفتح على كل ما هو دستورى ولا توجد خطوط حمراء

رئيس الأمانة الفنية: النظام الانتخابى لكل دولة يتحدد حسب نظامها الدستورى

مطالبات بضرورة وجود فلسفة للتعريفات الخاصة بالتمثيل الإيجابى للعمال والفلاحين

«الحوار الوطنى» ناقش مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى

«الشيوخ والنواب».. رفع كفاءة السلطة التشريعية من أجل «الجمهورية الجديدة»

«هلال»: الأصل الدستورى فى عضوية المجالس النيابية هو التفرغ كشرط أساسى وليس الاستثناء

«عابد»: ضرورة وجود قواعد من «الإحصاء» لعدد السكان وقاعدة بيانات مُحدَّثة لأعداد الناخبين

«عبدالغنى»: ملفَّا «أعداد النواب» و«التفرغ» لهما أبعاد فنية.. ولا بد من رؤى علمية تحقق الغرض

«الأحزاب».. إعادة النشاط للحياة الحزبية لترتيب أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة

«حقوق الإنسان».. ضمان «حرية تداول المعلومات»

توصية بإنشاء هيئة وطنية للتنسيق بين الجهات لتنظيم إتاحة وتداول المعلومات

الاندماج طبقاً لمشروع قانون جديد ووضع مبادئ الحوكمة المالية والإدارية

الصفحة الخامسة

«راغب»: من حق المواطنين معرفة الحقائق من مصادرها الأصلية

جلسة الأحزاب السياسية تعزيز وتدعيم وتطوير دور الأحزاب فى النظام السياسى

«المجالس المحلية».. قانون جديد لبناء محليات قوية للقضاء على البيروقراطية

توصيات بالتدريب والتأهيل المسبق لأعضاء المراكز المحلية والجهاز التنفيذى وتحديد نسبة لذوى الإعاقة

مقترحات بتمويل موارد الميزانية المحلية من ضرائب الأطيان الزراعية والضريبة على العقارات ورسوم السيارات

لجنة المحليات فى اجتماع سابق

«القضاء على التمييز».. مراجعة القوانين والتشريعات.. وإنشاء مفوضية لحقوق الإنسان

«التحول إلى اللامركزية».. لتطوير المحافظات والمجالس المحلية المنتخبة ومكافحة الفساد

إنشاء بنك تعاونى وإدراج مادة خاصة بالتعاونيات فى مراحل التعليم

مقترح باستقلال مالى للمحليات.. وتفعيل إدارات الرقابة.. وتأكيد أهمية سرعة إجراء الانتخابات

«البحث العلمى».. مدينة متكاملة للعلوم تكون مصدراً للسياحة.. واستراتيجية لدعم التنمية

مطالبات بإتاحة البيانات والمعلومات للأغراض البحثية بشفافية داخل الجامعات ودعم حصول الباحثين على البيانات وتقديم منظومة الحكومة الإلكترونية

دعوات لتكامل جهود القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى مع الدولة وإثارة روح المنافسة فى التمويل وتعديل بعض القوانين والقرارات لضبط المنظومة

الصفحة السادسة

الاستثمارات.. التأسيس لصناعات صغيرة وتمليكها للمواطنين.. وتشجيع بنك التنمية الصناعية

التعاون بين وزارتى الزراعة والعدل ومجلسى النواب والشيوخ لإنشاء محكمة لفض المنازعات على الأراضى وكل ما يتعلق بالقطاع الزراعى

إنشاء جمعيات زراعية أهلية ورفع الحد الائتمانى للقروض ضمن مقترحات لجنة الزراعة والأمن الغذائى

لجنة أولويات الاستثمار خلال جلسة سابقة

المشروعات الصغيرة.. تسهيلات لصغار المستثمرين.. واكتفاء ذاتى من المواد الأولية

إصلاح العلاقة بين الهيئات الاقتصادية والموازنة العامة للدولة.. وأن يعم الشمول المالى جميع القطاعات الحكومية وليس فقط البنوك

جلسات الإصلاح المالى تطالب باستغلال حوافز المشروعات المتوسطة والصغيرة لدمجها فى الاقتصاد الرسمى

دعم الصناعة.. زيادة نسبة المكون المحلى وإعفاء المصنّعين من الضرائب لحين تحقيق أرباح

العدالة والسياحة.. صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة.. واستراتيجية للحماية الاجتماعية

استراتيجية واضحة لتطوير البنية التحتية.. وإشباع السوق قبل التصدير

تقسيم المقاصد المصرية إلى مناطق سياحية تعمل كل منها على الترويج منفردة

حوافز للمستثمر الأجنبى لإنشاء مصانع للتصدير والتحول لإدارة حديثة فى المنافسة

تحديد مخصص مالى لكل منطقة سياحية وإنشاء شركة طيران وطنية جديدة

الصفحة السابعة

«الثقافة والتماسك الأسرى».. إنشاء قصور ثقافة ورقمنة المحتوى.. وإعادة النظر فى تشريعات «الثقافة والفن»

إنتاج برامج تليفزيونية.. ومدارس للفنون.. ودورات للمقبلين على الزواج.. وتعظيم الأنشطة بـ«المدارس والجامعات».. وتفعيل قانون التسرب من التعليم

إنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة ووضع استراتيجية وطنية لمواجهة العنف الأسرى

لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى فى اجتماع سابق

وضع قوانين صارمة للتنمر الإلكترونى.. ولجنة دائمة لأمن الإنترنت تابعة لرئاسة الجمهورية.. والتعاون الدولى لمكافحة الجرائم الإلكترونية

«الوصاية والهوية».. تسريع صرف أموال القصر وحماية اللغة العربية وحرية التعبير

«الرعاية الصحية».. ضرورة إشراك القطاع الخاص بمنظومة «التأمين الشامل»

نقل الوصاية إلى الأم مباشرة بعد وفاة الأب.. وإنشاء صندوق استثمار خاص بأموال القصر

تسهيل إجراءات القروض وإعفاء الشركات الصغيرة من الضرائب

«المجلس الوطنى».. مشروع قانون لدعم التعليم والتدريب وتحديث المناهج الدراسية

مطالب بصياغة استراتيجية للتعليم وتوحيد سياساته.. والفصل الكامل بين القائم على وضع الاستراتيجية ومتابعتها وبين من يقوم بتنفيذها وتطبيقها

الصفحة الثامنة

مؤمن زكريا مفاجأة الحفل

أحمد سعد.. يضىء ليالى المهرجان بساعتين من الغناء الأصيل