مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بالإسماعيلية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، جراء تصادم سيارة مجهولة بدراجة نارية بدائرة مركز ومدينة أبوصوير، ونقل المصاب والجثة إلى المستشفى.

تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة بشخصين يستقلا دراجة نارية، تحمل رقم 102137 الفيوم قرب عزبة أبو عياد بدائرة مركز أبوصوير.

أسماء المصاب والمتوفي

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف لنقل المصاب والمتوفي إلى المستشفيات، فيما حررت الشرطة محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وقالت المصادر الطبية، إن الحادث أسفر عن وفاة ممدوح ميلاد يني يوسف 51 مقيم بمحافظة أسيوط متوفى، وجرى نقل الجثة إلى مستشفي التل الكبير، كما أصيب صفوت لبيب منصور خليل 49 مقيم بمركز ومدينة أبوصوير باشتباه كسر بالعمود الفقري، واشتباه كسر بالساق الأيمن وجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، وفي حالة غير مستقرة وجرى نقله إلى المجمع الطبي لتلقي العلاج اللازم.

التحفظ علي الجثامين

وأمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية، بالتحفظ على جثمان ضحية الحادث وانتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثمان ومعرفة سبب الوفاة قبل تسليم الجثمان إلى ذويه.