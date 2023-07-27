إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بترعة الإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص عصر اليوم الخميس، جراء انقلاب سيارة ربع نقل بترعة الإسماعيلية بنطاق مركز وممينة القنطرة غرب، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنري إبراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم القناة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل مصحوبة بخلاطة أسمنت، علي طريق بورسعيد الإسماعيلية الكيلو 14 وسقوطها في مياه الترعة.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بـ 4 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لإسعاف المصابين واستخراج العربات من المياه، وإبلاغ إدارة شؤون البيئة ومديرية الري بمكان الحادث.

سيارة إسعاف لتأمين مكان البلاغ

ووجه مرفق إسعاف الاسماعيلية بترك سيارة إسعاف لتأمين مكان البلاغ لحين انتشال السيارة من الترعة بواسطة الحماية المدنية ومعاونة وحدات التنمية المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية.