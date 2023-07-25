السيطرة على حريق مطعم بطريق البلاجات في الإسماعيلية

نشب حريق عصر اليوم الثلاثاء، بأحد المطاعم بطريق البلاجات السياحي، في محافظة الإسماعلية، ونجحت قوات الحماية المدنية، في السيطرة عليه قبل امتداده إلى المطاعم المجاورة.

وتلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد باندلاع حريق في مطعم للدجاج، بطريق عمارة السياحي «طريق البلاجات» وانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث.

انتقال قوات الحماية المدنية

ووجه اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، بانتقال قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وسرعة التعامل معه قبل امتداده، فيما تمكنت القوات من إخماده والسيطرة عليه.

ودفعت إدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، بسيارتي إطفاء، نجحتا في السيطرة على الحريق، واستكمال أعمال التبريد لعدم تجدده، فيما انتقل رجال المعمل الجنائي وضباط المباحث الجنائية لمكان الحريق لفحصه ومعرفة أسباب اندلاعه.

حالات اختناق في الحريق

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، تعاملت مع بعض المصابين باختناق، جراء الدخان الشديد داخل المطعم فيما لم يتم نقل أي من المصابين إلى المستشفى.

وفرضت قوات الشرطة، كردونا أمنيا، حول مكان الحريق لحين الانتهاء من كافة التحقيقات، فيما تواجدت سيارات الإسعاف لحين الانتهاء من كافة أعمال التبريد لمكان الحريق.