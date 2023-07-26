«حياة كريمة» تطلق حملة للتبرع بأجهزة تعويضية لفاقدي الأطراف

تستمر مؤسسة حياة كريمة في دعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف القرى والمحافظات خاصة النائية منها والتي تعاني نقص الخدمات الأساسية، من بينهم ذوى الهمم والفاقدين لأطرافهم، وذلك من خلال حملات خاصة تدعم هذه الفئات.

جهود «حياة كريمة» في دعم الفئات الأولى بالرعاية

واطلقت مؤسسة حياة كريمة حملة للتبرع لفاقدي أطرافهم، وذلك من خلال التبرع لهم بأكثر من طريقة؛ تيسرا على المتبرعين؛ بهدف دعم هذه الفئات في استكمال حياتهم بشكل طبيعي، والاندماج في المجتمع دون الشعور بأي مشكلات.

ونشرت مؤسسة حياة كريمة عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» قائلة: «بعطاءك، هنوفر فرصة حياة جديدة لإنسان فقد طرف من أطرافه، هيقدر يشتغل، يصرف علي نفسه وبيته، ومش هيضطر يكون محتاج تاني».

طرق التبرع في حملة الأطراف الصناعية

وحرصت مؤسسة حياة كريمة على تنويع سبل التبرع؛ تيسيرا على الراغبين في المشاركة في هذا العمل الإنساني، إذ جاءت طرق التبرع كالتالي:

- الموقع الرسمي لمؤسسة حياة كريمة من هنـــا.

- رسالة نصية على رقم 9509.

- فودافون كاش، وفوري.

- رقم الحساب الموحد لينا في البنوك 45004500.