«حياة كريمة» تنشئ مشروعات متنوعة لخدمة أهالي محافظة القليوبية

نالت محافظة القليوبية نصيبا كبيرا من مشروعات المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، أدت إلى تحقيق انتعاشه كبيرة في المحافظة، وبالتحديد في مركز ومدينة شبين القناطر، الذي يضم 9 وحدات محلية و36 قرية، حيث تمكنت «حياة كريمة» من إنشاء 705 مشروعات لخدمة تلك القرى في كل القطاعات الخدمية المختلفة.

458 مشروعا خدميا في قرى القليوبية

وانتهت «حياة كريمة» من تنفيذ 458 مشروعا خدميا في قرى القليوبية، ومازال العمل جاري على الانتهاء من باقي المشروعات، وفق بيان للمؤسسة، مشيرة إلى أن نسب التنفيذ وصلت إلى 83.3% في القطاعات المختلفة، كقطاع مياه الشرب، أو الصرف الصحي، فضلا عن أن المبادرة اهتمت بإنشاء مجمعات زراعية وخدمية وأيضا أسواق تجارية.

وقالت المؤسسة، إنه يتم تنفيذ المشروعات في 36 قرية من قرى حياة كريمة بالقليوبية، حيث اهتمت المبادرة بقطاع المياه والصرف الصحي وانتهت من إنشاء شبكات ووصلات مياه الشرب، وكذلك مشروعات الصرف الصحي، كما بلغت نسبة تنفيذ المشروعات في قرية المريج نحو 50%، كما يعد الانتهاء من تركيب الوصلات المنزلية لمشروع الصرف الصحي من أهم المشروعات.

تركيب وصلات الغاز الطبيعي

وقامت «حياة كريمة» بتركيب وصلات الغاز الطبيعي وتوصيله للمنازل في 35 قرية، حيث تم الانتهاء من 15 قرية، ومازالت المبادرة تستكمل عملها على المشروع في باقي القرى بنسبة تنفيذ وصلت لـ50%، ولم تغفل المبادرة قطاع الاتصالات حيث تعمل على تنفيذ مشروع تركيب الألياف الضوئية، وذلك بـ36 قرية، تم الانتهاء من 13 قرية منهم.