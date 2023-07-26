كيف تشارك في العمل التطوعي لـ«حياة كريمة».. خطوات بسيطة

بدأت أولى فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عام 2019، واضعة نصب أعينها دعم المواطن المصري الأكثر احتياجا، من خلال إنشاء مشاريع خدمية في القطاعات المختلفة، لافتة إلى أنّ المواطن المصري هو الهدف الأساسي للمبادرة، وهو المحرك الذي يدفعها للأمام، سواء بالتبرعات، أو التطوع للعمل الخيري مع المبادرة.

المشاركة في العمل التطوعي لحياة كريمة

ويمكن لأي مواطن التطوع في المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشاركة في العمل الخيري، من خلال الموقع الإلكتروني، بزيارة الموقع الإلكتروني لمبادرة حياة كريمة، واختيار «مشاركة في العمل التطوعي»، وملء الاستمارة، بكتابة الاسم الرباعي، والبريد الالكتروني، وإرفاق صورة شخصية للمتطوع، ورقم التليفون، وكذلك العنوان، وتحديد المحافظة التابع لها المواطن والمنطقة، إضافة إلى تاريخ الميلاد.

تحديد جهة العمل

وتتضمّن البيانات المطلوبة للتطوع في حياة كريمة، تحديد الوظيفة التي يشغلها، وتحديد إن كانت جهة عمله تابعة للقطاع الخاص أو العام، وكتابة جهة العمل، وتحديد نوع الوظيفة، المرحلة الثالثة من الاستمارة ترتبط بموقف المواطن من التجنيد، وبها اختيارات «لا ينطبق، إعفاء، أدى الخدمة، تأجيل».

واستكمالا لبيانات المتقدم للعمل التطوعي في المبادرة، يجب أن يحدد مقدم الطلب في الاستمارة، النوع، سواء كان ذكر أو أنثى، ثم إدخال رقمه القومي وصورة له، وإذا كان لديه جواز سفر عليه أن يدخل رقمه وصورة له، وتهتم حياة كريمة بالمستوى التعليمي للمتقدم، فلابد أن يحدد نوع الدرجة العلمية الحاصل عليها، الجامعة، السنة أو الفرقة والكلية.

أفكار لإثراء العمل التطوعي في مصر

بعد ذلك يأتي دور تحديد موقف المواطن من العمل التطوعي، إن كان شارك في أي أعمال من قبل أم لا، وعليه تحديد المؤسسة التي تطوع بها، وتحديد إن كان شارك في أحزاب سياسية، وتحديد رغبته في المشاركة في زيارة اليوم الواحد لمشروعات حياة كريمة، وإن كان لديه أفكار لإثراء العمل التنموي والتطوعي في مصري، والخانة الأخيرة مخصصة للمجالات التي يود المواطن المشاركة بها، من متابعة ميدانية أو تدريب وتأهيل أو تخطيط استراتيجي وغيرها.