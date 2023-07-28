السماح بالتقديم ورقيا لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات بكفرالشيخ

وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستقبال المدارس الرسمية للغات، طلبات أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أنجالهم بمرحلة رياض الأطفال 2023 - 2024 بتلك المدارس، في إطار تذليل العقبات أمام أولياء الأمور الذين لم يتمكنوا من تسجيل أبنائهم بمرحلة رياض الأطفال إلكترونياً.

السماح بالتقديم ورقياً لمرحلة رياض الأطفال

وأكد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنّ المدارس الرسمية الرسمية للغات ستتلقى طلبات أولياء الأمور بالتقدم ورقياً بعد تقديم ولي الأمر عذراً مقبولاً وذلك بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ حتى 15 أغسطس المقبل.

الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال 2023 - 2024

ووفقاً لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، فإنّ الأوراق المطلوبة لتقديم رياض الأطفال 2023 - 2024، كالتالي:

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطفل وصور منها.

ـ صورة سارية للبطاقة الشخصية للأب والأم.

ـ 8 صور شخصية مقاس 4×6.

ـ وصل كهرباء أو مياه حديث باسم الأب أو الجد للأب، أو صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.

ـ ختم البطاقة الصحية المرفقة بملف التقديم وإحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي على حسب سنة ميلاد الطفل بالإضافة إلى صورة منها.

ـ حضور الأب والطفل لتقديم الأوراق عند القبول وفى حالة سفره تقدم الولاية التعليمية للأم، أما في حالة الطلاق يجب تقديم ما يثبت الولاية التعليمية مع الأم.

ـ في حالة وفاة الأب «ولي الأمر» يجب تقديم شهادة الوفاة.

- حافظة بلاستيك.