بعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية واعتمادها رسمياً، بشعبتيها العلمي والأدبي، تتجه أنظار الطلاب لمعرفة توقعات تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية بنين، التي تعد حصنا منيعا للحفاظ على اللغة العربية وفروعها المختلفة، من خلال تدريس كل فروع اللغة العربية للطلاب على مدار 4 أعوام.

تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية بنين

تستعرض «الوطن»، توقعات تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية بنين بعد اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، والتي تم إعلانها رسميا العام الماضي، حيث كان الحد الأدنى 331 درجة انتظام وانتساب للشعبة العلمية، بينما مجموع الشعبة الأدبية 320 درجة انتظام و331 درجة انتساب.

عنوان كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية بنين

وتعد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية بنين من أعرق الكليات على مستوى الجامعة، وخرجت الآلاف من الطلاب اللذين حملوا راية الحفاظ على اللغة العربية، وتقام الكلية في مدينة شبين الكوم بالقرب من معهد الكبد القومي، في منطقة مجمعة لعدد من كليات جامعة الأزهر للبنين والبنات.

أقسام كلية اللغة العربية جامعة المنوفية بالمنوفية

ووفق تنسيق كلية اللغة العربية جامعة الأزهر بالمنوفية بنين، فإن عدد الأقسام بالكلية تبلغ خمسة أقسام، وهم، قسم البلاغة والنقد، وقسم الأدب والنقد، وقسم اللغويات، وقسم أصول اللغة، وقسم الوثائق والمكتبات.