تامر عاشور يروج لحفله مع إليسا بالعلمين: «تشرفي وتنوري بلدك مصر»

روج الفنان تامر عاشور، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفله الغنائي المقرر إحياؤه الشهر المقبل بمشاركة المطربة إليسا.

ونشر تامر عاشور، البوستر الدعائي، وعلق عليه قائلا: «حبايبنا في العالمين جاهزين؟ مستنيكم يوم 5 أغسطس في مهرجان العلمين علشان نغني مع بعض وهيبقى يوم أجمد وأجمل بوجود النجمة الكبيرة إليسا وبقولها تشرفي وتنوري بلدك مَصر».

آخر أعمال تامر عاشور

وطرح مؤخرا الفنان تامر عاشور، أغنية «اصحى للكلام»، من كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، كما حقق نجاحا بأغنية «بحبك وخايف»، التي طرحها منذ أشهر، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات محمد الشافعي، وتكوين إسلام رفعت، والإنتاج الموسيقي لصالح ياسر.