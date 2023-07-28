تفاصيل حفل تامر عاشور في مهرجان العلمين الجديدة.. يشارك إليسا

يواصل مهرجان العلمين الجديدة، الإعلان عن النجوم المشاركين فيه لإقامة حفلات غنائية مميزة والتي انطلقت بالفعل منذ الأسبوع الماضي، ليجرى الإعلان عن انضمام الفنان تامر عاشور لقائمة المطربين المقرر إحياؤهم حفلات على مدار أيام المهرجان.

تامر عاشور ينضم لإليسا في مهرجان العلمين

أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين عبر موقع الصور الشهير «إنستجرام»، عن تفاصيل الحفل الخاص بالفنان تامر عاشور، إذ جرى طرح البوستر الرسمي والذي كشف عن إقامة الحفل يوم السبت الموافق 5 أغسطس.

وجرى الإعلان عن البوستر، قائلة «استمتعوا مع السوبر ستار تامرعاشور يوم 5 أغسطس في مهرجان العلمين الجديدة مع النجمة اللبنانية إليسا لحفلة ممتعة التذاكر هتكون متاحة قريبا من خلال تذكرتي».

يذكر أن مهرجان العلمين يضم حفلات غنائية لعدد كبير من الفنانين من بينهم نانسي عجرم وراغب علامة واليسا وتامر عاشور وعمر خيرت وريهام عبد الحكيم ومدحت صالح وأنغام وكايروكى ومطرب الراب العالمى russ وهناك حفلات تم إقامتها بالفعل وهم حفل كبير للفنان تامر حسني وحفل آخر للفنان أحمد سعد .