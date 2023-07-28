مهرجان العلمين الجديدة يعلن عن موعد حفل تامر عاشور وإليسا

أعلنت الصفحة الرسمية لمهرجان العلمين الجديدة 2023، على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن اجتماع الفنان تامر عاشور مع الفنانة إليسا، في حفل غنائي يوم 5 أغسطس المقبل.

حفل تامر عاشور وإليسا بمهرجان العلمين

ونشر مهرجان العلمين، بوستر تامر عاشور، معلقا عليه: «استمتعوا مع السوبر ستار تامر عاشور يوم 5 أغسطس في مهرجان العلمين الجديدة مع النجمة اللبنانية إليسا لحفلة ممتعة.. التذاكر هتكون متاحة قريبا من خلال تذكرتي».

كما نشر حساب المهرجان على إنستجرام، بوستر إليسا وعلقوا عليه: «مفاجأتنا لسه مكملة! انضموا لينا يوم 5 أغسطس في حفلة مميزة جدًا مع السوبر ستار إليسا والسوبر ستار تامر عاشور في مهرجان العلمين الجديدة.التذاكر هتكون متاحة قريبًا على تذكرتي».

حفلة نانسي عجرم وراغب علامة

كما يستعد الفنانة نانسي عجرم والفنان راغب علامة، لإحياء حفل غنائي كبير اليوم، على هامش مهرجان العلمين الجديدة 203، إذ طرحت التذاكر منذ أيام، ومن المقرر ان يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.