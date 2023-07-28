زحام شديد على مصيف بلطيم بكفر الشيخ وإقبال غير مسبوق هربا من شدة الحرارة

استقبل مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، آلاف المصطافين من مختلف المحافظات، وجرى رفع درجة الاستعداد على مداخل المدينة، لتسهيل دخول المصطافين وعدم حدوث أي تكدس على مداخل المدينة الثلاثة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

زحام شديد بمصيف بلطيم نظراً للحرارة الشديدة

وتشهد شواطئ مصيف بلطيم الستة زحاماً شديداً، نظراً للحرارة الشديدة، فلجأ الآلاف للشواطئ، إضافة للإقبال الكبير على المصيف هذا العام، نظراً لأعمال التطوير الذي شهدها المصيف، واستمرار تقديم الخدمات المتعددة للمصطافين القادمين من كافة محافظات الجمهورية.

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بتكثيف تواجد رجال الإنقاذ على شواطئ المدينة من أول ضوء للشمس، حتى خروج جميع المصطافين من البحر، وعدم الاستهانة أو التهاون مع من يخالف التعليمات.

دعم المدينة بـ5 سيارات إسعاف وتوزيعهم علي جميع الشواطئ

كما كلّف المحافظ، بتواجد معدات الإنقاذ وجاهزيتها للتعامل مع أي طوارئ، والتنسيق مع مديرية الصحة وهيئة الإسعاف على تشغيل مستشفى النرجس والأمل علي مدار اليوم مع دعمهم بالأطباء والتمريض اللازم، ودعم المدينة بـ5 سيارات إسعاف وتوزيعهم علي جميع الشواطئ للتدخل في حالة حدوث أي طوارئ، إضافة للعيادة المتنقلة لتقديم الخدمات ضمن مبادرة «100 يوم صحة».

ومصيف بلطيم به 6 شواطئ، يتردد عليهم سنوياً حوالي 3 ملايين مصطاف من كافة المحافظات المصرية، وشهد هذا العام تطوراً كبيراً، وأعمال تطوير وإنشاء مشروعات جديدة، منها إنشاء 3 محطات صرف صحي ومعالجة، وإعادة توسعة ورصف الطرق، وزيادة المساحات الخضراء، وتوفير كافة سُبل الراحة، إضافة لأمسيات ليلية ثقافية، وغيرها من الخدمات.