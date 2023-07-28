مصرع شخصين غرقا في مياه النيل شمال بني سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، منذ قليل، جثتين غريقين في مياه النيل أمام قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل جثمانيهما إلى مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

بلاغ بغرق إثنين في مياه النيل ببني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بغرق اثنين في مياه النيل أمام قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال المحافظة، الذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والدفع بقوات الإنقاذ النهري لانتشال الفريقين.

انتشال غريقين من مياه النيل في بني سويف

وانتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، جثتين الغريقين، وجرى نقلهما بواسطة سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

انتقلت قوة أمنية من مركز الشرطة الواسطى ورجال المباحث إلى موقع البلاغ للوقوف على أسباب الحادث وظروفه وملابساته، وجرى إخطار جهات التحقيق لمباشرة شؤونها.

وتبين أن الجثتين لشابين من قرية طنسا الملف التابعة لمركز ناصر وهما:«سعيد.م.أ»، و«محمد.أ» 20 عاما، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.