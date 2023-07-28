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«بيطري كفر الشيخ»: تحصين 21 ألف حمار ضد الأمراض المنتشرة في الصيف

كتب:

خير الله فؤاد
10:51 م | الجمعة 28 يوليو 2023
حملات لرش الحمير ضد القمل والقراض

حملات لرش الحمير ضد القمل والقراض

كشف الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري، في محافظة كفر الشيخ، أن الحملات البيطرية على نطاق المحافظة، قامت برش نحو 21 ألف حمار حتى اليوم، وذلك للحد من انتشار القمل والقراض بهم والتي تنتشر في فصل الصيف، بما لهم من ثروة حيوانية مهمة تعمل على مساعدة المزارعين في أعمال الحقول والجر.

حملات بيطرية مستمرة في كفر الشيخ لمجابهة الحشرات الضارة

وأوضح «بشار»، في تصريحات لـ«الوطن»، أننا نكثف من عمليات رش الحيوانات من الحمير في كفر الشيخ، كونها تختلط مع الماشية والأبقار، والجاموس، في نفس الحظائر للماشية، وهو الأمر الذي يدفعنا لرشها حتى لا تتطير تلك الحشرات الضارة من القمل والقراض من حيوان إلى حيوان آخر، وهو أمر يؤثر سلباً على صحة الحيوانات، ويسبب أمراضا جلدية لهم خاصة في فصل الصيف وشدة الحر.

المستهدف من حملات رش الحمير

وأضاف أن المستهدف من الحملات البيطرية لرش الحمير يبلغ نحو 55 ألف حمار على نطاق محافظة كفر الشيخ، بغرض مجابهة الحشرات الضارة في أجسامهم على مدار فصل الصيف من العام الجاري 2023.

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بقلم خير الله فؤاد