قبل الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023.. بشرى سارة للطلاب

يترقب الآلاف من الطلاب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، والتي سيتم الكشف عنها خلال الساعات المقبلة بعد أن يعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد النتيجة رسميا، ويكشف عن أسماء الأوائل.

وفي هذا الصدد يقدم لكم موقع «الوطن» عبر بوابته، نتيجة الثانوية العامة 2023، فور إعلانها، ويعرف الطلاب درجاتهم ويحدد كل منهم مصيره.

كيف تحصل على نتيجة الثانوية العامة 2023؟

يستطيع طلاب الصف الثالث الثانوي الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023، التي يتم مراجعتها وتصحيحهًا إلكترونيًا في الوقت الحالي، إذ تمر بالعديد من المراحل الدقيقة لضمان الدقة والجودة، وتخضع جميع المراحل لمتابعة نخبة من الكوادر ذات الخبرات المتميزة لضمان تحقيق الدقة والجودة، وعن طريقة الحصول نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر بوابة الوطن فتتمثل في الآتي:

- الدخول على الرابط الخاص بـ«نتيجة الثانوية العامة 2023».

- وبعدها يتم إدخال الاسم الرباعي الخاص بالطالب.

- ثم يتم بعدها إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

- ثم اختيار الشعبة الخاصة بالطالب.

- وبعد ذلك يختار الطالب المحافظة التي يتبع لها الطالب.

- ثم يتم إدخال البريد الإلكتروني الخاص به.

- وبعد ذلك يقوم بإدخال رقم الهاتف الخاص بالطالب والضغط على تسجيل حتى يحصل على النتيجة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم.

بشرى بشأن النتيجة

ووذكرت مصادر بالتعليم أن المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2023، مبشرة بشكل كبير، موضحة أن هناك الكثير من الطلاب قد حصلوا على الدرجات النهائية في عدة مواد، سواء كانوا طلاب الشعبة العلمية أو الشعبة الأدبية، إذ جاءت جميع أسئلة امتحانات الثانوية العامة معتمدة على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين.