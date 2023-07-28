إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب قبل قليل 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء انقلاب سيارة ملاكي بطريق العلمين الدولي بنطاق دائرة مركز شرطة وادي النطرون، ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

ورد إخطاراً إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق العلمين بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد 4 سيارات إسعاف وتبين إصابة 3 أشخاص وهم نورهان محمد مصطفى، 32 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويارا محمد الجندي، 24 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وآخر مجهول الهوية، جميعهم مقيمون محافظة القاهرة.

ونقل المصابون جميعاً إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.