إصابة شخصين في تصادم «تريلا» مع سيارة ربع نقل بالإسماعيلية

أصيب شخصين مساء اليوم الجمعة، جراء تصادم سيارة نقل ثقيل مقطورة «تريلا»، مع ربع نقل، على طريق محور 30 يونيو وانتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث.

تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة نقل تريلا بمقطورة مع أخرى ربع نقل قرب نزلة منطقة الكيلو 11 طريق بورسعيد بمحور 30 يونيو في محافظة الإسماعيلية.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور مصعب البدراوي بسيارتي إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارىء لتلقي العلاج اللازم.

وأسفر حادث الإسماعيلية عن إصابة محمد إبراهيم حسن محمد 25 سنة، مقيم بمحافظة كفر الشيخ ومصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر مع كدمة بالحوض مع كدمات وسحجات بالجسم، وإبراهيم سعد محمد إبراهيم 24 سنة مقيم كفر الشيخ ومصاب بجرح قطعي بالجبهة مع سحجات وكدمات بالجسم.

وقالت مصادر طبية، إن الشخصين وصلا إلى المستشفى وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد، حيث جرى إسعافهم وإيداعهم بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.