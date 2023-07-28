إصابة 5 سيدات بينهم 3 شقيقات في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

أصيب 5 سيدات بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق دمنهور المحمودية بالبحيرة، ونقل المصابات إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي، 5 سيدات مصابات بجروح جراء تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق دمنهور المحمودية بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

تحديد أسماء المصابات

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «وجنات ك د»، 45 سنة، مقيم زرقون مركز دمنهور، و«فاطمة.ر.ا»، 48 سنة، و«جميلة.ك.د»، 45 سنة، «وضحى.ك»، 45 سنة، و«أميرة.ر.ر»، 20 سنة، جميعهن مقيمات مركز المحمودية

ونقلوا جميعهن إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق