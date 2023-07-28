مصرع عامل وطفل داخل ترعة الباجورية في المنوفية

شهد مركز الشهداء في محافظه المنوفية، مصرع عامل وطفل غرقا في ترعة الباجورية المارة بدائرة المركز، كما تجمع عدد كبير من الأهالي لمتابعة انتشال الجثامين، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وانتشال الجثامين، ووضعهما تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل مصرع عامل وطفل غرقا في ترعة الباجورية

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز الشهداء، تبين مصرع كلا من «ف.ا» 40 عاما، و «ا.ع» 10 سنوات، غرقا في ترعة الباجورية، بدائرة المركز، وتم انتشال الجثامين بعد تدخل رجال الإنقاذ النهري، وتم استدعاء أسر المتوفين لسماع أقوالهم وسؤال شهود العيان عن الواقعة.

مدير أمن المنوفية يتلقى إخطارا بغرف عامل وطفل في الشهداء

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد بمصرع عامل وطفل غرقا في ترعة الباجورية بدائرة المركز، حيث جرى انتشال الجثامين بمعرفة الإنقاذ النهري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.