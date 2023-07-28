تعد توقعات تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالإسكندرية بنات، واحدة من أهم احتياجات طالبات الثانوية الأزهرية في الوقت الراهن بعد ظهور النتيجة، كونها الكلية الوحيدة الأزهرية في الإسكندرية التي يوجد بها عدد كبير من الشعب والأقسام التي تحتاجهن.

تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالإسكندرية بنات

وقال مصدر مسؤول بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالإسكندرية بنات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه حتى الوقت الراهن لم يصدر التنسيق حتى الآن، وتشير التوقعات بأن يكون نفس العام الماضي حيث قبلت الكلية من الثانوية الأزهرية كالآتي:

- طالبات علمي انتظام بدرجة 453 إلى 485 حسب الأقسام وانتساب بدرجة 325 حتى 379، فيما قبلت طالبات الأدبي انتظام 423 حتى 429 وانتساب بدرجة 361 حتى 363.

أقسام كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالإسكندرية

بدأت كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالإسكندرية بنظام الشعبتين ثم طبق عليها نظام الكليات الأصيلة بالأزهر فصارت تضم ثلاث شعب هي:

- شعبة اللغة العربية وتشمل: «قسم اللغويات، قسم الأدب والنقد، قسم البلاغة، قسم أصول اللغة».

- شعبة الشريعة الإسلامية وتشمل: «قسم الفقه، قسم أصول الفقه، قسم الفقه المقارن»

-شعبة أصول الدين وتشمل: «قسم العقيدة والفلسفة، قسم التفسير وعلوم القرآن، قسم الحديث النبوي الشريف وعلومه»

ثم أنشئت بها حديثا شعبة الشريعة والقانون وتشمل: «قسم القانون العام، قسم القانون الخاص».

أهداف كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالإسكندرية

1. رفع كفاءة العملية التعليمية بالكلية، بينة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

2. بناء شخصية جامعية تتوفر فيها مهارات القيادة والعمل الإبداعي وتحمل المسؤولية وخدمة المجتمع بما تقدمه من الوعي الإسلامي والفكري.

3.الارتقاء بمستوى البحث العلمي وتطوير منظومة الدراسات العليا.

4. تنمية وتطوير القدرة المؤسسية للكلية.