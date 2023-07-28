يمكن لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر خدمة النتيجة المقدمة من «الوطن»، وموقع وزارة التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس، إذ يمكن استلام نتيجة الثانوية العامة 2023، فور ظهورها وإعلانها رسميا مطلع الأسبوع المقبل في المؤتمر الصحفي للدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الوطن وموقع وزارة التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس

ومن خلال تسجيل بيانات الطالب، على رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الوطن وموقع وزارة التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس، يتلقى الطالب عبر هاتفه المحمول وبريده الإلكتروني، ، تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023.

ولمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر الوطن وموقع وزارة التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس، يرجى الدخول على الرابطين https://natega.elwatannews.com/، وhttps://moe.gov.eg/ .

طرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023

ونستعرض في السطور التالية، كيفية التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر «الوطن» وموقع وزارة التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس، فعبر الوطن تتمثل في:

- كتابة الاسم الرباعي.

- إدخال رقم الجلوس.

- اختيار الشعبة سواء كانت علمي «علوم - رياضة» أو أدبي.

- اختيار المحافظة.

- البريد الإلكتروني.

- رقم التليفون.

«الوطن» يقدم خدمة لإعلان نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

كما أن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس عبر الوطن وموقع وزارة التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس، فعبر الوزارة تتمثل في:

- الدخول على رابط النتيجة من هنــــا.

- كتابة رقم جلوس الطالب.

- الضغط على استعلام النتيجة.