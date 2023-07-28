لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 بوابة الوطن عبر natega thanwya emis gov eg.. مجانا بالاسم ورقم الجلوس

حالة من الترقب والتوتر الشديد يعيشها طلاب الثانوية العامة، خلال تلك الساعات، إذ لا شيء يشغل بالهم سوى نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023، التي تعلنها وزارة التربية والتعليم عبر موقعها من خلال رابط natega thanwya emis gov eg مجانًا بالاسم ورقم الجلوس كما تتوفر عبر بوابة الوطن.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 عقب المؤتمر الصحفي لاعتماد النتيجة وإعلان أسماء أوائل الثانوية العامة وتكريمهم بمقر الوزارة بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

natega thanwya emis gov eg مجانًا بالاسم ورقم الجلوس

وخصصت بوابة «الوطن» رابط إلكتروني لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 فور إعلانها بوزارة التربية والتعليم، بالإضافة لرابط وزارة التربية والتعليم على الموقع الآتي natega thanwya emis gov eg مجانًا بالاسم ورقم الجلوس.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس عبر موقع الوطن باتباع الطرق الأتية:

- تصفح أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2023 علي موقع الوطن.

- كتابة اسم الطالب رباعيا.

- ادخل رقم الجلوس.

- ادخل البريد الإلكتروني للطالب.

- ادخل رقم تليفون الطالب.

- اضغط على سجل.

- تظهر على الفور نتيجة الثانوية العامة بالدرجات الكاملة.

- يعرف الطالب ناجحا أم راسبا أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

نتيجة الثانوية العامة من وزارة التعليم

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت أنه يمكن معرفة نتيجة الثانوية العامة من خلال مركز معلومات الوزارة، مشيرة إلا أن المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة 2023، مبشرة وهناك نسبة كبيرة من الطلاب حصلوا على الدرجات النهائية في عدة مواد.

مؤشرات نجاح طلاب الثانوية العامة

كما أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى بلغت 91.3%، بينما حصل على درجة 95% فأكثر من للمادة نسبة 7.1% من إجمالي الطلاب.