تحرير 200 محضر تمويني في حملات على الأسواق بالمنوفية

حررت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، ما يقرب من 200 محضر تمويني متنوع، في حملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، خلال الساعات الماضية، وجرى اتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين، كما جرى التحفظ على كميات من السلع الغذائية خلال الحملات التموينية.

التحفظ على السلع الغذائية المضبوطة خلال الحملات التموينية

وأكد عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية، أنه جرى تحرير المحاضر خلال الحملات التموينية في عدد من القرى على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن الحملات تكون صباحية ومسائية وتهدف إلى ضبط الأسواق ومنع التلاعب في السلع الغذائية والأسعار في المحافظة.

التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية خلال الحملات التموينية بالمنوفية

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى التحفظ على كميات من السلع الغذائية والمواد البترولية خلال الحملات التموينية في عدد من المراكز على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية يشدد دائما على تكثيف الحملات والتواجد الميداني والضرب بيد من حديد على يد المخالفين.

وتابع: أن هناك تعليمات بالتنسيق مع مديرية الصحة ومديرية الطب البيطري والوحدات المحلية ومجالس المدن لمنع التلاعب والغش التجاري، موجها الشكر لكل مفتشي التموين المشاركة في الحملات التموينية والمشاركة في ضبط الأسعار ومنع التلاعب فيها، وضبط السلع والمواد غير الصالحة.