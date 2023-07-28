محافظ القاهرة: استمرار خطة ترشيد الطاقة وخفض إنارة الشوارع بنسبة 75%

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استمرار تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع أحياء ومناطق القاهرة، التي يجرى تنفيذها منذ عدة أشهر حفاظًا على الطاقة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتحقيقا للمصلحة العامة.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تكثف حملات تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية بنسبة 75% مع مراعاة عدم تأثير ذلك على السلامة العامة للمواطنين، مع فصل إنارة كافة الإعلانات المضيئة على جميع الطرق الرئيسة والفرعية والكباري والمحاور وأعلى العقارات في تمام التاسعة مساء.

استخدام لمبات موفرة للطاقة في جميع المنشآت الحكومية

وشدد محافظ القاهرة، على أن جميع الأجهزة التنفيذية تقوم بترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمرافق التابعة للمحافظة طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقِب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل غرف عمليات الأزمات، مع استخدام «لمبات الليد» الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المُنشآت الحكومية والمُنشآت العامة التابعة للمحافظة.

كما شدد محافظ القاهرة على ضرورة متابعة ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة (المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها) على أن يتم غلق الإنارة والتكيفات بعد الانتهاء من الصلاة.

تكثيف حملات متابعة التزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءة القوية

وشدد محافظ القاهرة على تكثيف حملات متابعة التزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءة القوية التي تتواجد على واجهتها، وأن تلتزم المُنشآت الرياضية الكبرى (الأندية الرياضية- الاستادات الرياضية- ملاعب كرة القدم- الصالات المغطاة) بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقِب انتهاء الفعاليات التي تقام بها مساءً على أن يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفعاليات والتدريبات نهارًا.