هل هناك اختلاف بين عداد الكهرباء التاتش والشفاف؟.. «الكهرباء» تجيب

توجد بعض أوجه الاختلاف بين العداد التاتش والعداد الشفاف، خاصة مع انتشار نوعيات حديثة تكنولوجيا منها العدادات الذكية مسبوقة الدفع ضمن خطة الوزارة لإحلال وتجديد وتغيير جميع العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة إلى أخرى مسبوقة الدفع.

معدل النبضات بكل عداد

وقالت الشؤون التجارية في هندسة كهرباء التحرير بدرقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر منشور علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن في عداد الكهرباء التتش كل ثلاثة آلاف و200 نبضة يعمل واحد كيلو أما في العداد الشفاف كل ألف و600 نبضة يعمل واحد كيلو.

تسجيل استهلاك الطاقة الكهربية

وأشارت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير بدرقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر المنشور إلى أنه لا يوجد فرق في جميع العدادات، لافتة إلى انه يتم اختيارها ومعايرتها مع وجود نسبة خطأ متعارف عليها والعدادات على إختلاف أنواعها تقوم بتسجيل استهلاك الطاقة الكهربية .

يختلف معدل النبضات من عداد لآخر

وكشفت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير بدرقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر المنشور ان لمبة نبضة الإستهلاك معناها أن العداد يعمل ويستهلك تيار كهربي لافتا الي انه يختلف معدل النبضات من عداد كهرباء لآخر، فهناك عدادات 800 أو 1000 أو 1600 أو 3200 نبضة لكل 1 ك.وات «معدل النبضات سريع - شدة الحمل والاستهلاك عالي والعكس - فصل كل أجهزة المنزل - تقف النبضات نهائيا»

تشغيل النبضات مع فصل فيش كل أجهزة المنزل

وقالت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير بدرقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر المنشور إنه في حالة استمرار تشغيل النبضات مع فصل فيش كل أجهزة المنزل بما فيها شواحن الموبيل يكون هناك تسريب كهرباء ويجب استدعاء فني صيانة متخصص في مجال الكهرباء.