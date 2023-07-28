استمرار خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في القاهرة «صور»

أكدت محافظة القاهرة استمرار خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في نطاق المحافظة بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء حفاظًا على الموارد المتاحة، وتحقيق التوازن البيئي.

جاء ذلك في اطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بضرورة تكثيف الإجراءات التي تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية، والأحياء والشوارع والميادين، وواجهات المحلات والإعلانات.

ترشيد استهلاك الكهرباء

فى سياق متصل، أكد اللواء أحمد جودة رئيس حي شرق مدينة نصر، أنّه تم التنسيق مع إدارة الإنارة والمتابعة الميدانية أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء في نطاق حي شرق مدينة نصر حيث تم ترشيد استهلاك الكهرباء في شارع عباس العقاد، كما تم ترشيد الاستهلاك في شارع البطراوي وشارع عبدالرزاق السنهوري، وترشيد استهلاك الكهرباء في مبنى المركز الطبي للبترول، وفي مبنى وزارة البترول، وجارٍ المتابعة.