وزير الأوقاف: منع تشغيل الكهرباء في المساجد فوق الحاجة لترشيد الطاقة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة ستهتم خلال الفترة القادمة، بالتوعية بقضية الترشيد بشكل عام، واستهلاك الكهرباء على وجه الخصوص، مشددا على منع تشغيل الكهرباء في المساجد فوق الحاجة.

تفعيل الأذان الموحد

وأشار الوزير، إلى خطة الأوقاف في تعميم الأذان الموحد، موضحا أن الأوقاف ستبدأ في تفعيل 1700 جهاز أذان موحد، منها 100 في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، مع مراعاة فروق التوقيت، بالإضافة إلى تكثيف الندوات واللقاءات التثقيفية من أجل ترشيد الاستهلاك.

ترشيد استهلاك الكهرباء

وأكد وزير الأوقاف، خلال لقاء جمعه باللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة الترشيد في استهلاك الكهرباء، موضحا خلال كلمته أن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، ليست في مصر فقط، بل يعاني منها العالم، بأكمله، مؤكدا على أن الترشيد وحسن استخدام الكهرباء واجب علينا جميعا، ولابد من عدم تشغيل الكهرباء فوق الحاجة لا في المساجد ولا في غيرها.