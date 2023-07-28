ماذا تفعل عند زيادة الأحمال على العداد مسبق الدفع؟.. نصائح من «الكهرباء»

يتخوف مشتركو شركات توزيع الكهرباء من أخطاء العدادات التقليدية والميكانيكية ومسبوقة الدفع سواء كانت كودية أو ذكية من الأضرار الناتجة عن زيادة الأحمال في الوحدات السكنية القاطنين بها خاصة مع دخول فصل الصيف وما يصاحبه من ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

تقوية عداد الكهرباء حتى يتناسب مع الزيادة في الأحمال

قال قسم العدادات مسبوقة الشحن بهندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه في حال ملاحظة المشترك زيادة في الأحمال الكهربائية في المبنى أو عقار ما لابد من أن تكون قدرة العداد الكهربائي متوافقة مع هذه الزيادة وإلا لابد من تقوية عداد الكهرباء حتى يتناسب مع الزيادة في الأحمال.

يمكن التقدم إلى شركة الكهرباء بطلب لتقوية العداد

وأوضح قسم العدادات مسبوقة الشحن بهندسة كهرباء التحرير بدر عبر المنشور أنه يمكن التقدم إلى شركة الكهرباء بطلب لتقوية العداد «بعداد أقصى قدرة عداد كهرباء ثلاثي الأوجه» وذلك بعد القيام بتصفية مديونية العداد القديم، وسداد الرسوم وتكاليف المقايسة المقررة بشركة توزيع الكهرباء التابع للمشترك، لافتا إلى أنه تتحدد وفق القدرة المطلوبة والمقايسة الفنية.

متى يُلزم العميل تخفيض أحماله لاستمرار التيار؟

وقال قسم العدادات مسبوقة الشحن بهندسة كهرباء التحرير بدر عبر المنشور إنه في حالة ظهور كلمة «أحمال» على شاشة العداد الكارت مسبق الدفع والذي يتم شحنه بواسطة الكروت فهذا يعني أن هناك زيادة أحمال بل وتعدى الحمل لأقصى قدرة للعداد لافتا إلى أنه في هذه الحالة يُلزم العميل تخفيض أحماله لاستمرار التيار.

يُفصل التيار الكهربائي نهائياً في حال تكرار الفصل لمرة ثالثة

وأشار قسم العدادات مسبوقة الشحن بهندسة كهرباء التحرير، إلى أنه إذا زاد حمل العداد عن المسموح به فإن التيار الكهربائي يُفصل لمرتين، لافتا إلى أنه في حال تكرار الفصل لمرة ثالثة يُفصل التيار الكهربائي نهائياً، ويجب الذهاب إلى شركة الكهرباء لإعادة تشغيله مرة أخرى.