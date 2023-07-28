موفدة «إكسترا نيوز»: النظافة والأمن بمهرجان العلمين الجديدة يستحقان الإشادة

قالت جاكلين ماهر، موفدة قناة «إكسترا نيوز»، إنَّ هناك العديد من الفئات والأعمار المختلفة متواجدة بمهرجان العلمين الجديدة، استعدادا لحفل الفنان علي الهلباوي، مشيرةً إلى المنظر الخلاب على الشواطىء، وسط إضاءة مبهرة للكورنيش والمناظر الطبيعية، وتوافد الزوار، مشيدة بالأمن والنظافة بالمدينة.

إقامة حفلات لكبار نجوم مصر والوطن العربي بمهرجان العلمين

أضافت «ماهر»، خلال تقديمها تغطية خاصة لشاشة «إكسترا نيوز» لمهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى تحت شعار العالم علمين، أنَّه سيتم إقامة حفلات لكبار نجوم مصر والوطن العربي بمهرجان العلمين، لتصبح وجهة سياحية ترفيهية أولى، قائلة «ستبدأ فعاليات الحفل خلال دقائق، ومتوقع أن يكون الحفل عظيم، وهناك حالة من التأهب في انتظار الحفل».

«الأمن» و«النظافة» في مدينة العلمين الجديدة

تابعت موفدة قناة «إكسترا نيوز»، «جرى توفير مساحات لممارسة الرياضات المختلفة، مثل ركوب الاسكوتر أو مسارات لركوب الدراجات الهوائية ما يساعد على الانتظار وسط استمتاع بكل الأجواء ومختلف الخدمات.. ورغم أن الفعاليات عديدة والزوار أعدادهم كبيرة إلا أن مدينة العلمين تتمتع بمستوى عالٍ من النظافة، ودور وجهد مشكور لعمال النظافة في الحفاظ على نظافة كورنيش العلمين بطول 14 كيلومترا، كما أنَّ هناك خدمات أمنية متوفرة في مداخل ومخارج المدينة، وعربات أمنية متمركزة في كل مكان».