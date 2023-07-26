موفد «إكسترا نيوز»: مدينة العلمين الجديدة جاذبة للمصريين والأجانب

قال محمود السعيد، موفد «إكسترا نيوز» من مدينة العلمين الجديدة، إن منطقة العلمين تحولت إلى منطقة مليئة بالسحر والبهجة ويوجد ترفيه لكل الفئات والأعمار وخاصًة بوقت الصيف.

الحكومة المصرية بقيادة مصطفي مدبولى تقوم بجولة ميداينة

وتابع مراسل «إكسترا نيوز» خلال تغطية خاصة لقناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة المصرية بقيادة دكتور مصطفى مدبولي، تقوم بجولة ميدانية هناك لمدينة العلمين الجديدة، حيث تشهد المدينة تطور عمراني و بناء العديد من الأبراج السكنية والفندقية وهانك ابراج تصل حتي الدور ال32 وابراج أخرى تصل لل17 وتستمر بالبناء ومن يقوم بالأشراف عليها شركة صينية تعمل في بناء العاصمة الإدارية ايضا ، بالأضافة إلى قيام دكتور مصطفي مدبولى بمعاينة الطريق الساحلى وأماكن الفنون والعروض والمسرح الفنى هناك.

مدينة العلمين أصبحت جاذبة لكل الناس

أضاف السعيد أن مدينة العلمين أصبحت مدينة جاذبة للمصريين ولكل العالم بسبب المعالم الجميلة بها والجو الملئ بالبهجة، وتشهد المدينة عدد من العروض والفعاليات المميزة بها.